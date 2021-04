Covid e estate 2021: valgono le stesse regole del 2020, spiaggia in sicurezza con distanziamento e divieti (Di mercoledì 21 aprile 2021) In attesa di scoprire i nuovi colori delle regioni per i prossimi mesi di primavera, le istituzioni pensano alle vacanze estive e a come riaprire gli stabilimenti balneari in sicurezza. In queste ore l’argomento “turismo” è stato al centro dell’incontro fra rappresentanti degli enti locali e nazionali. Nella giornata di ieri, si è deciso di proporre regolamentazioni simili a quelle risultate efficaci nel 2020. Covid e estate 2021: l’efficacia delle linee guida 2020 Ieri mattina, l’assessore al demanio di Regione Liguria e coordinatore del tavolo delle Regioni Marco Scajola ha incontrato i suoi colleghi e il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia per valutare le azioni da intraprendere nei prossimi mesi. Al termine delle riunioni, l’assessore ha commentato con soddisfazione ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) In attesa di scoprire i nuovi colori delle regioni per i prossimi mesi di primavera, le istituzioni pensano alle vacanze estive e a come riaprire gli stabilimenti balneari in. In queste ore l’argomento “turismo” è stato al centro dell’incontro fra rappresentanti degli enti locali e nazionali. Nella giornata di ieri, si è deciso di proporre regolamentazioni simili a quelle risultate efficaci nel: l’efficacia delle linee guidaIeri mattina, l’assessore al demanio di Regione Liguria e coordinatore del tavolo delle Regioni Marco Scajola ha incontrato i suoi colleghi e il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia per valutare le azioni da intraprendere nei prossimi mesi. Al termine delle riunioni, l’assessore ha commentato con soddisfazione ...

