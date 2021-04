(Di mercoledì 21 aprile 2021) Perciò questo forum della Gazzetta, che - d'intesa con Confindustria e Ance - ha rimesso intorno a un tavolo per 75 minuti le parti attive della prima ora per un rinnovato confronto con il sindaco ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Costa sud di Bari: «Un piano per 75 milioni nel Recovery Plan» VIDEO - Claudia49452421 : @Grazia53687599 @michelenutrica1 Sardegna, già deciso da anni. Quasi sicuramente costa ovest,ma anche il sud... - espby : RT @news48it: La disoccupazione giovanile al Sud è un problema reale che ha destato l’attenzione di Massimiliano Costa di Develhope, softwa… - InMartino : ?? Oggi viaggiamo verso sud Amato soprattutto da artisti e musicisti, il villaggio di Mirleft, una piccola località… -

Ultime Notizie dalla rete : Costa sud

La Gazzetta del Mezzogiorno

... che allontanano dal mare la città costruita e annullano la bellezza della. Una situazione ... Il 'nodo' riguarda il lungomare, cioè quello che conduce dal tratto finale del lungomare dei ...'Abbiamo firmato un accordo con un partner per la Corea del, nostro primo mercato grazie all'... il fashion brand ha siglato con il ConsorzioSmeralda una partnership di lunga durata che per ...BARI - I tecnici la chiamano «rigenerazione urbana». Comporta una visione del futuro, quindi una pianificazione e infine la progettazione, fino alla fase esecutiva. Per Bari città-regione è una scomme ...Un gruppo di operatori della commissione centro storico: «Parliamo di prezzi della sosta e dell’ipotesi outlet» ...