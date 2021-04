Consulta: Coraggio, 'su diffamazione a mezzo stampa termine pendente, Parlamento intervenga' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Sulla sanzione detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa, "ritenuta incompatibile con la nostra Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ordinanza n.37 del 2020) il termine concesso al Legislatore è tuttora pendente, (scade il 22 giugno 2021) e sarebbe augurabile che il Parlamento manifestasse una maggiore sensibilità per una questione che tocca uno dei fondamentali della democrazia". La sollecitazione è del presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio, intervistato sull'Annuario 2020 della Consulta. Coraggio rileva: "E' un fatto che i numerosi moniti con cui la Corte ha chiesto al legislatore di intervenire sono aumentati e sono in gran parte rimasti inevasi". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Sulla sanzione detentiva per il reato di, "ritenuta incompatibile con la nostra Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ordinanza n.37 del 2020) ilconcesso al Legislatore è tuttora, (scade il 22 giugno 2021) e sarebbe augurabile che ilmanifestasse una maggiore sensibilità per una questione che tocca uno dei fondamentali della democrazia". La sollecitazione è del presidente della Corte Costituzionale Giancarlo, intervistato sull'Annuario 2020 dellarileva: "E' un fatto che i numerosi moniti con cui la Corte ha chiesto al legislatore di intervenire sono aumentati e sono in gran parte rimasti inevasi". ...

