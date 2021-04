Claudio Baglioni | slittano al 2022 i concerti “Dodici Note”

Advertising

ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà ospite della trasmissione 'Felicissima Sera' - condotta da Pio e Amedeo - venerdì 23 aprile… - romatoday : Dodici note, rinviati al 2022 i concerti di Claudio Baglioni a Roma - romatoday : 'Dodici Note', concerto pop-rock sinfonico di Claudio Baglioni: 12 date a Roma - soundsblogit : Claudio Baglioni, Dodici note: concerti rinviati all’estate 2022, ecco le nuove date (info biglietti) - DrApocalypse : ammazza Pio e Amedeo che ospiti per la 2a di #FelicissimaSera. Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane, Umber… -

Tra gli ospiti della puntata, Achille Lauro, Malika Ayane,, Francesco Totti e tanti altri.I concerti diprevisti per l'estate 2021, le Dodici Note , sono stati rimandati al prossimo anno, a causa delle limitazioni ancora vigenti legate alla pandemia da Covid - 19. La notizia è stata ...Lo scorso venerdì 16 aprile 2021, è andato in onda su Canale 5 la prima puntata dello show Felicissima sera di Pio e Amedeo, che è stato un grandissimo successo e su questo non c'è ...Claudio Baglioni, Dodici note: i concerti previsti per il 2021 sono stati rinviati all'estate 2022: ecco info biglietti e le nuove date ...