Carabiniere spara alla moglie e si uccide | Annamaria è morta | tutta Sarno sotto choc

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Non ce l?ha fatta Annamaria Ascolese, 49 anni, colpita con diversi colpi di pistola, dal marito, Antonio Boccia, 59 anni, che subito dopo si è suicidato. Entrambi originari di...

È morta Annamaria Ascolese, la donna di 49 anni ferita a colpi di pistola dal marito. Antonio Boccia, in servizio presso un ufficio interforze del ministero degli Interni, si era sparato al cuore subito dopo aver esploso quattro colpi di pistola alla donna. La tragedia era ...Non ce l'ha fatta Annamaria Ascolese , 49 anni, colpita con diversi colpi di pistola, dal marito, Antonio Boccia , 59 anni, che subito dopo si è suicidato. Entrambi originari di Sarno , ma trasferiti ...Marino, carabiniere spara alla moglie e si uccide: la donna, Annamaria Ascolese, è morta dopo 5 giorni in ospedale a Roma.L’uomo, un carabiniere di 57 anni, si era poi suicidato. Aveva esploso alcuni colpi di pistola contro la moglie al culmine di una lite nella loro casa di Marino, vicino Roma ...