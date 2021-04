Canada | banca centrale lascia tassi invariati e aumenta la view sull’economia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – La Bank ofha confermato il costo del denaro, reiterando l’impostazione espansiva della politica monetaria. Idi interesse di riferimento restano quindi allo 0,25%, in linea con le stime degli analisti. Ladel Paese ha ribadito l’intenzione di mantenerli a tali livelli “fino a quando sarà stato raggiunto, in maniera sostenibile, l’obiettivo di inflazione”. L’istituzione monetaria hato le sue previsioni per la crescita economica quest’anno al 6,5%, rispetto a una precedente previsione del 4%.

Nel 2014 la banca fu costretta a pagare una sanzione di 2,6 miliardi di dollari di fatto ammettendo ...trasformandosi in ville e penthouse che gli straricchi cinesi si fanno costruire in Canada o a ...
L'inviato per l'Onu Mark Carney in materia climatica ha lanciato un progetto volto a coinvolgere le banche nel discorso green, il GFANZ ...