(Di mercoledì 21 aprile 2021) Cortocircuiti hollywoodiani. Quando il disastro cominciò, e non si trovavano abbastanza mascherine, “Grey’s Anatomy” e altre serie tv ospedaliere regalarono le scorte in magazzino (con camici sterili e guanti) ai medici veri che stavano affrontando l’emergenza. Quasi un anno dopo, la produzione degli Oscar – la cerimonia sarà domenica prossima – è stata affidata a Steven Soderbergh. Grande regista, certo, ma con una medaglia in più: nel 2011 ha diretto “Contagion” – e sapeva pure dei pipistrelli, “Spillover” di David Quammen è uscito l’anno dopo. Il film sulla pandemia vale come esperienza sul campo, e i candidati hanno ricevuto da Soderbergh una rassicurante missiva: “Sarà una serata sicura, nessuna preoccupazione”. Saranno ammessi solo i candidati, i loro consorti, i premiatori (i presentatori o maestri di cerimonie da un po’ sono stati tolti di mezzo per manifesta mosceria). ...

Ultime Notizie dalla rete : Bentornato Oscar

Il Foglio

