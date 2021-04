Agnelli: “Se FIFA e UEFA ci faranno una proposta valuteremo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un’intervista a Repubblica Andrea Agnelli ha dichiarato: “Se ci fanno una proposta, valuteremo. Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio”. E sui campionati nazionali. “C’è piena volontà di continuare a partecipare a campionato e coppe nazionali”. E poi entra nei particolari: “Noi rimaniamo nelle competizioni domestiche, andremo a giocare in ogni stadio d’Italia, di Spagna e d’Inghilterra. Il nostro lavoro resterà intrinsecamente legato alle competizioni domestiche” Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un’intervista a Repubblica Andreaha dichiarato: “Se ci fanno una. Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio”. E sui campionati nazionali. “C’è piena volontà di continuare a partecipare a campionato e coppe nazionali”. E poi entra nei particolari: “Noi rimaniamo nelle competizioni domestiche, andremo a giocare in ogni stadio d’Italia, di Spagna e d’Inghilterra. Il nostro lavoro resterà intrinsecamente legato alle competizioni domestiche” Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

