(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lasulla via del tramonto. Tutti i club(tranne il Chelsea) hanno annunciato l’al progetto. Un’alta serata davvero storica per il mondo del calcio, che vive ormai ore turbolente e sta continuando ad assistere a costanti mutazioni. Il tutto, ovviamente, legatoannunciato ormai diverse ore fa ma che, a conti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mirkocalemme : 'Abbiamo commesso un errore, chiediamo scusa' STORIA - ClaudioTrabona : Dai @Inter ce la puoi fare, dillo anche tu: chiediamo scusa per aver aderito alla #SuperLeague #Superlega - LAROMA24 : #Superlega, dopo il #ManchesterCity fuori tutte le inglesi. L’#Arsenal: «Commesso un errore, chiediamo scusa ai tif… - serieAnews_com : ?? “Vi chiediamo scusa”: il clamoroso addio alla Superlega delle inglesi - louroth84 : RT @MarcoVBava: L'@Arsenal: 'Abbiamo commesso un errore e chiediamo scusa'. #SuperLeague -

a tutti i governi di agire ora per evitare che la fame nel mondo aggiunga ulteriore ... "Lasciatemi essere diretto: non c'è posto oper la carestia nel ventunesimo secolo. Il fatto che ...Viumilmentese ieri vi abbiamo creato disagi e fatto perdere cinque ore preziose della vostra vita, ma, vi prego, prendetela come se aveste fatto una donazione, una donazione che ci ...Il Tottenham e l'Arsenal escono dalla SuperLega. Le dirigenze del club londinesi hanno diramato delle note ufficiali per annunciare che non vi parteciperà ...Il progetto Superlega è clamorosamente naufragato, a distanza di 48 ore dal comunicato ufficiale con cui i 12 club avevano annunciato la nascita della competizione. Le furiose polemiche e le minacce d ...