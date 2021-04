Verona-Fiorentina 1-2 | Vlahovic “salva” la Viola

(Di martedì 20 aprile 2021) Latorna alla vittoria dopo oltre un mese e compie il colpo salvezza.trascina e fa gol, ilperde una marcia e rallenta Colpo salvezza della, che riscopre il sapore dei tre punti dopo quattro partite. Ancora in cala il, che senza stimoli, non chiede più nulla al campionato. Sempre decisivo, nuovo bomber della Serie A. I primi minuti sono viaggiano ad un buon ritmo ma sono avari di emozioni e ci pensa Lasagna a infiammare il match con una bella giocata al volo che mette paura a Dragowski, bravo a rispondere presente. Nelsi sente la mancanza di qualità tra le linee, dettata da Zaccagni, ed il gioco è meno fluido. La miglior palla gol delnasce da corner: sempre protagonista ...

Advertising

acffiorentina : ? | 90’+4 Triplice fischio di Prontera, al Bentegodi finisce 1-2!! Verona ?? Fiorentina 1??-2?? #ForzaViola ??… - BlackJack_1984 : RT @acffiorentina: ? | 90’+4 Triplice fischio di Prontera, al Bentegodi finisce 1-2!! Verona ?? Fiorentina 1??-2?? #ForzaViola ?? #Fiorenti… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Colpo salvezza, la Fiorentina vince 2-1 a Verona - - Londi52Paolo : RT @RaiSport: ? La #Fiorentina torna al successo, 2-1 al #Verona Viola in vantaggio con #Vlahovic su rigore nel recupero del primo tempo,… - Klaus1985 : RT @StefanoDelCoro2: Tre punti a Verona che valgono oro, nella serata del suicidio calcistico di Agnelli. Momenti di gioia impagabili #Fior… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Fiorentina

Lacentra una vittoria di platino a(1 - 2): i viola, dopo due sconfitte consecutive, incassano tre punti fondamentali in ottica salvezza. Non è stata una gran partita, ma la squadra di ...Commenta per primo Hellas1 - 2 Marcatori: 46' p.t. Vlahovic, 20' s.t. Caceres, 27' s.t. Salcedo Assist: 46' p.t. Venuti, 27' s.t.(3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (dal 23' s.t. Magnani)...Segui la diretta di Verona - Fiorentina aggiornata in tempo reale. Coltiva la tua passione su Corriere dello Sport ...Le reti di Vlahovic e Caceres stendono gli scaligeri nell'anticipo del turno infrasettimanale. Ai veronesi non basta Salcedo ...