Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua rompono il silenzio: “Volevo dire una cosa a tutta Italia: ho il ciclo” (Di martedì 20 aprile 2021) Negli ultimi giorni sono tante le voci che si stanno susseguendo su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, una delle coppie di più amate di Uomini e Donne, il talk pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Le indiscrezioni trapelate dal web parlano di una loro presunta crisi alimentata da uno strano silenzio dei due sui social, qualcun altro invece sostiene che lei sia in dolce attesa del loro primo figlio. A smentire entrambe le voci ci hanno pensato loro stessi pubblicando su Instagram delle stories in cui hanno detto: “Corrono voci che ci siamo lasciati… gli piacerebbe eh? Noi brindiamo”. E poi Roberta ha aggiunto: “Ah Volevo dire una cosa a tutta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Negli ultimi giorni sono tante le voci che si stanno susseguendo suDi, una delle coppie di più amate di, il talk pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Le indiscrezioni trapelate dal web parlano di una loro presunta crisi alimentata da uno stranodei due sui social, qualcun altro invece sostiene che lei sia in dolce attesa del loro primo figlio. A smentire entrambe le voci ci hanno pensato loro stessi pubblicando su Instagram delle stories in cui hanno detto: “Corrono voci che ci siamo lasciati… gli piacerebbe eh? Noi brindiamo”. E poiha aggiunto: “Ahuna...

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - DPCgov : “Una forza che può contare su oltre 300mila donne e uomini formati e preparati. Il volontariato di… - frandemartino : Vale sempre la pena di ricordare che secondo le prime serate della tv nazionale italiana il mondo è popolato da Don… - en__abyme : RT @olaurone: Per parlare del video di Grillo, di stupro, di violenza sulle donne all'Aria che tira pensano bene di invitare 3 uomini, 3 D… - telepvathy : come se non esistessero uomini di 20, 40 o 60 anni che stuprano le donne ma mi spiegate perché non collegate quei d… -