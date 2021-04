Ultime Notizie Roma del 20-04-2021 ore 19:10 (Di martedì 20 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno prima dei vaccini l’apertura con il responso positivo di Ema e AIFA sul Johnson & Johnson il commissariato per l’emergenza è pronta a consegnare alle regioni già da domani 684000 dosi che si trovano a Pratica di Mare Inoltre per quanto riguarda la campagna vaccinale si prevede un target giornaliero di somministrazione assegnato a ciascuna regione da rispettare quotidianamente in una settimana ti mando gli verranno assegnate alle regioni 10 giorni prima dell’inizio di ogni settimana del target di riferimento che mi metto le polemiche sul video Facebook di Beppe Grillo in difesa del figlio accusato di stupro rimbalzano in Parlamento Lucatelli di Fratelli d’Italia chiede di convocare la conferenza dei capigruppo sul tema la vice segretario del PD ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno prima dei vaccini l’apertura con il responso positivo di Ema e AIFA sul Johnson & Johnson il commissariato per l’emergenza è pronta a consegnare alle regioni già da domani 684000 dosi che si trovano a Pratica di Mare Inoltre per quanto riguarda la campagna vaccinale si prevede un target giornaliero di somministrazione assegnato a ciascuna regione da rispettare quotidianamente in una settimana ti mando gli verranno assegnate alle regioni 10 giorni prima dell’inizio di ogni settimana del target di riferimento che mi metto le polemiche sul video Facebook di Beppe Grillo in difesa del figlio accusato di stupro rimbalzano in Parlamento Lucatelli di Fratelli d’Italia chiede di convocare la conferenza dei capigruppo sul tema la vice segretario del PD ...

