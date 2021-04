Ucciso a coltellate e colpi di cric nel Napoletano. La figlia: «Voleva difendere me» (Di martedì 20 aprile 2021) Trova l'auto danneggiata, chiede spiegazioni a un uomo che lo aggredisce a colpi di cric e con una coltellata mortale, prima di darsi alla fuga. È stato ammazzato a sangue freddo, per una... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 aprile 2021) Trova l'auto danneggiata, chiede spiegazioni a un uomo che lo aggredisce adie con una coltellata mortale, prima di darsi alla fuga. È stato ammazzato a sangue freddo, per una...

