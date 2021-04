Superlega verso il flop senza resa: «Noi nel giusto: il progetto è da rimodellare». Fuori le sei inglesi e l’Inter, in bilico le spagnole (Di martedì 20 aprile 2021) Il progetto della Superlega va in crisi dopo appena due giorni, ma nonostante tutte le defezioni accumulate nel corso delle ultime ore, non sembra volersi fermare del tutto. Nella bozza di una nota raccolta dall’Ansa, la Superlega – o almeno quel che ne è rimasto – ribadisce che l’idea del torneo non tramonta completamente: «La situazione attuale nel calcio europeo necessita di un cambiamento – si legge nel comunicato – Una nuova competizione serve perché il sistema non funziona, la nostra proposta è pienamente conforme alle legge. Ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto». La European Super League è convinta che l’attuale status quo del calcio europeo necessiti di un cambiamento. Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) Ildellava in crisi dopo appena due giorni, ma nonostante tutte le defezioni accumulate nel corso delle ultime ore, non sembra volersi fermare del tutto. Nella bozza di una nota raccolta dall’Ansa, la– o almeno quel che ne è rimasto – ribadisce che l’idea del torneo non tramonta completamente: «La situazione attuale nel calcio europeo necessita di un cambiamento – si legge nel comunicato – Una nuova competizione serve perché il sistema non funziona, la nostra proposta è pienamente conforme alle legge. Ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni peril». La European Super League è convinta che l’attuale status quo del calcio europeo necessiti di un cambiamento. Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema ...

