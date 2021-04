Superlega | Pirlo ' Agnelli all' avanguardia | spiegherà lui'

(Di martedì 20 aprile 2021) "E' solo un progetto iniziale, non sono io a dover parlare di questo: siamo fiduciosi perché abbiamo un presidente all', è giusto che sia lui a spiegare": il tecnico della Juventus, Andrea ...

TORINO - Come prevedibile la Super League irrompe alla Continassa alla vigilia del Parma ,prova a mantenere attenzione e concentrazione sul presenta ma non è semplice. 'Siamo proiettati al presente che è la partita col Parma. È fondamentale dopo la sconfitta con l'Atalanta, ...Andrea, alla vigilia della sfida con i ducali, ha presentato il match in conferenza stampa. 'La squadra sta bene, stiamo recuperando dalla gara di domenica. Ho in testa già alcune rotazioni, ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.TORINO - Come prevedibile la Super League irrompe alla Continassa alla vigilia del Parma, Pirlo prova a mantenere attenzione e concentrazione sul presenta ma non è semplice.