Superlega, la Juve rallenta in Borsa dopo la volata. Piazza Affari non sorride (Di martedì 20 aprile 2021) Effetto Superlega, la Juve rallenta in Borsa la volata del 19 aprile. E si apre la discussione sulla trasmissione delle partite. dopo una giornata d’oro, quella del 19 aprile, la Juve vive un momento complicato sui mercati, con il titolo che frena e anzi apre in calo lasciando tre punti percentuali circa al momento dell’apertura della sessione della Borsa. Un calo che arriva in momento favorevole della giornata, con Piazza Affari che ha vissuto un rialzo positivo, almeno nelle prime fasi. Superlega, la Juventus frena in Borsa dopo la volata in Borsa del 19 aprile, ora la Juventus deve fare i ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 aprile 2021) Effetto, lainladel 19 aprile. E si apre la discussione sulla trasmissione delle partite.una giornata d’oro, quella del 19 aprile, lavive un momento complicato sui mercati, con il titolo che frena e anzi apre in calo lasciando tre punti percentuali circa al momento dell’apertura della sessione della. Un calo che arriva in momento favorevole della giornata, conche ha vissuto un rialzo positivo, almeno nelle prime fasi., lantus frena inlaindel 19 aprile, ora lantus deve fare i ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan sommerse dai debiti. E’ piena emergenza #Superlega - TuttoMercatoWeb : È nata la Superlega! Boniek: 'La Juve non batte nemmeno la povera e piccola Atalanta' - Gazzetta_it : #Ceferin ai ribelli: 'C'è ancora tempo per cambiare idea. La #Juve? 15 anni fa era in B...' - alesco75 : RT @gianluca_masi: Fai debiti da profondo rosso senza avere le risorse. Stravinci in Italia (la #Juve) per 9 anni grazie ad una rosa che no… - andrea_anigoni : Sono nauseato da idea SuperLega, ma questo giornalismo da prostituzione intellettuale è squallido..cos’è, fino a 3g… -