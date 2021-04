Stasera in TV 20 aprile, cosa vedere: Canzone Segreta o Le Iene Show (Di martedì 20 aprile 2021) Stasera in TV martedì 20 aprile, cosa vedere: Canzone Segreta su Rai 1, Un’ora sola Vi vorrei su Rai 2. Italia 1, appuntamento con Le Iene Show Getty ImagesScopriamo cosa verrà trasmesso Stasera martedì 20 aprile sulle maggiori TV italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento l’ultima puntata di “Canzone Segreta” condotto da Serena Rossi. Tre nuovi ospiti e tutte le sorprese più emozionanti di questa stagione di #CanzoneSegreta Appuntamento a DOMANI #20aprile con l’ULTIMA PUNTATA in prima serata su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/fkWBHaQlb9 — Rai1 (@RaiUno) April 19, 2021 In onda alle 21.20, invece, su ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 aprile 2021)in TV martedì 20su Rai 1, Un’ora sola Vi vorrei su Rai 2. Italia 1, appuntamento con LeGetty ImagesScopriamoverrà trasmessomartedì 20sulle maggiori TV italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento l’ultima puntata di “” condotto da Serena Rossi. Tre nuovi ospiti e tutte le sorprese più emozionanti di questa stagione di #Appuntamento a DOMANI #20con l’ULTIMA PUNTATA in prima serata su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/fkWBHaQlb9 — Rai1 (@RaiUno) April 19, 2021 In onda alle 21.20, invece, su ...

Advertising

La7tv : Il #26aprile di 35 anni fa, la più grande catastrofe nucleare della storia. Per non dimenticare stasera #19aprile e… - CorriereCitta : Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 20 aprile 2021: inchieste, temi, interviste, chi sono gli ospiti… - mariandres2014 : RT @trescogli: Stasera davanti al camino, per chi vuole ascoltare, e in cammino verso il 25 Aprile vi racconterò la storia di un altro coma… - la_staxy : RT @radio_m2o: Martedì 20 aprile sarà il terzo anniversario dalla scomparsa di #Avicii. Stasera alle 22 @alelippi racconta la sua storia in… - tuttotv_info : #FuoriDalCoro di #MarioGiordano, gli OSPITI di stasera | #Rete4 > -