Scommesse abusive nel Napoletano | denunciati due fratelli

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoConsentivano ai clienti del proprio negozio di scommettere su eventi sportivi attraverso l’utilizzo di conti di gioco intestati a sé e a propri congiunti: è quanto hanno scoperto i funzionari dell’Ufficio Antifrode della DT IX Campania dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (ADM) insieme con i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli che hanno denunciato duedi 60 e 54 anni di Torre del Greco (Napoli). Sequestrati due computer e un centinaio di ricevute ditelematiche, per un volume di, da gennaio ad oggi, di circa 54.000 euro. I duesono stati anche sanzionati per il mancato rispetto delle normative anti Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

