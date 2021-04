Salvini non si accontenta delle riaperture dal 26 aprile. Ora il leader della Lega vuole spalancare tutto (Di martedì 20 aprile 2021) Non sono bastate le rassicurazioni del premier Draghi che venerdì scorso ha illustrato in conferenza stampa i tre pilastri della strategia di rilancio del Paese: una chiara road map delle riaperture con date certe in base a un “rischio ragionato”, misure di sostegno all’economia, alle imprese e alle famiglie che hanno subito un calo del reddito, rilancio della crescita grazie agli investimenti e un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi approvato dal Cdm. Nulla da fare: nuove proteste hanno investito l’Italia anche ieri, con l’Autostrada del Sole bloccata fino al primo pomeriggio dall’ennesima rivolta dei ristoratori, stavolta organizzato da Tni (Tutela nazionale imprese) a cui si sono aggiunti anche i ristoratori di “Io apro” che hanno occupato l’A1 intorno alle 9.30 vicino all’uscita di Incisa, in provincia di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Non sono bastate le rassicurazioni del premier Draghi che venerdì scorso ha illustrato in conferenza stampa i tre pilastristrategia di rilancio del Paese: una chiara road mapcon date certe in base a un “rischio ragionato”, misure di sostegno all’economia, alle imprese e alle famiglie che hanno subito un calo del reddito, rilanciocrescita grazie agli investimenti e un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi approvato dal Cdm. Nulla da fare: nuove proteste hanno investito l’Italia anche ieri, con l’Autostrada del Sole bloccata fino al primo pomeriggio dall’ennesima rivolta dei ristoratori, stavolta organizzato da Tni (Tutela nazionale imprese) a cui si sono aggiunti anche i ristoratori di “Io apro” che hanno occupato l’A1 intorno alle 9.30 vicino all’uscita di Incisa, in provincia di ...

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia... e perchè costui diceva che finchè la nave era in navigazione la responsabilità era sua? - SalernoSal : Il video di Grillo è inaccettabile. L’avesse fatto Salvini sarebbe stato crocifisso giustamente. Non c’è altro da a… - borghi_claudio : Ho il consiglio e non posso vedere Salvini a #QuartaRepubblica che pare abbia picchiato come un fabbro. ?? - Tradecon1 : @Rcata1 @VittorioSgarbi @Filomen30847137 @Agenzia_Ansa @stampasgarbi Berlusconi e Salvini non contano al governo. H… - paradoxMKD : RT @borghi_claudio: Mannaggia... e perchè costui diceva che finchè la nave era in navigazione la responsabilità era sua? -