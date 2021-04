Puma sceglie Winnie Harlow per lanciare la nuova Ocean Queen Collection

Leggi su dilei

(Di martedì 20 aprile 2021) Dai mari più profondi arriva l’ispirazione diper lacollezione di sneakers, apparel ed accessori. Si chiamaed è indossata dall’ambassador di, la modella che ha fatto della vitiligine il suo punto di forza. Siete pronte per una giornata di spiaggia?vi accompagna con sneakers dal massimo comfort dato dall’innovativa schiuma Rider Foam e un mix di colori ispirati al mare, come bright acquamarine, yellow e soft pink.lancia l’, lacollezione di sneakers, apparel e accessori Diverse versioni come le Cruise Rider, con base in open mesh e sovrapposizioni in suede, ...