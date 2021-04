Protesta di Conegliano | pronta la replica degli organizzatori | ' Manifestare è un diritto'

(Di martedì 20 aprile 2021) Folla alla manifestazione 'per la libertà': mille in piazza con Szumski e Lamendola 18 aprile 2021 'No vax, manifestazioni vergognoso sfregio a un'intera comunità' 19 aprile 2021 Manifestazione no vax ...

Ultime Notizie dalla rete : Protesta Conegliano

Gli investigatori stanno identificando i partecipanti delladie individuando gli organizzatori. A Vicenza la manifestazione era autorizzata, a patto che venissero fatte ...MANIFESTAZIONE NO VAX A(segnalati manifestanti senza mascherina) Evito ogni commento. Laè sacrosante e legittima ed è giusto esprimere le proprie idee, ma bisogna rispettare le ...Erano non meno di mille, domenica 18 aprile, alla manifestazione che ha visto protagonista Riccardo Szumski, medico che contesta le politiche sanitaria ed è anche sindaco di Santa Lucia di Piave, ed e ...LA PROTESTACONEGLIANO «Io non vaccino cari assistiti, sappiatelo. Io non chiudo l'ambulatorio per tre giorni per eseguire desideri superiori di cui non sono pienamente convinto. Io continuo ...