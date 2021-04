Pestaggio Colleferro: ulteriori indagini sull’accaduto (Di martedì 20 aprile 2021) Un 17enne è stato aggredito nei giorni scorsi e portato in ospedale in codice rosso: è successo a Colleferro, lo stesso paese dove Willy Monteiro è stato brutalmente pestato ed ucciso. Ora gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire l’accaduto. Il ragazzo è stato aggredito da un gruppo di persone, di cui ora si sta tentando l’identificazione. Si tratta, pare, di almeno tre soggetti. È stato lo stesso ragazzo a riferire di più aggressori, a chi ha avuto modo di parlare con lui in ospedale. Due i giovani arrestati, al momento. A poter dare un aiuto potenzialmente non irrilevante saranno le telecamere di videosorveglianza. Potrebbero esserci altre persone coinvolte. Uno degli arrestati è stato inchiodato da un filmato su Instagram. Il pm Giovanni Tagliatela ha affermato che “a seguito di questa aggressione F. aveva postato anche un filmato su Instagram”. “Non ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 aprile 2021) Un 17enne è stato aggredito nei giorni scorsi e portato in ospedale in codice rosso: è successo a, lo stesso paese dove Willy Monteiro è stato brutalmente pestato ed ucciso. Ora gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire l’accaduto. Il ragazzo è stato aggredito da un gruppo di persone, di cui ora si sta tentando l’identificazione. Si tratta, pare, di almeno tre soggetti. È stato lo stesso ragazzo a riferire di più aggressori, a chi ha avuto modo di parlare con lui in ospedale. Due i giovani arrestati, al momento. A poter dare un aiuto potenzialmente non irrilevante saranno le telecamere di videosorveglianza. Potrebbero esserci altre persone coinvolte. Uno degli arrestati è stato inchiodato da un filmato su Instagram. Il pm Giovanni Tagliatela ha affermato che “a seguito di questa aggressione F. aveva postato anche un filmato su Instagram”. “Non ...

Advertising

romasulweb : Pestaggio di Colleferro: la Procura chiede la convalida del fermo per i due giovani aggressori - ivan_zatarra : Oggi i padri dei due giovani accusati di pestaggio a Colleferro faranno un video in cui smentiranno le accuse contr… - infoitinterno : Pestaggio a Colleferro, «che ci fai qui?»: poi Lorenzo colpito dai bulli - corriereroma : Pestaggio a Colleferro, «che ci fai qui?»: poi Lorenzo colpito dai bulli - gildobroggi : @AugustoMinzolin E lo squallore più grande è per gli abbondanti 5' concessi ai suoi deliri dal @TgLa7 (non so altri… -