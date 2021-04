Paura a Casandrino | litiga con la ex e minaccia di incendiare il palazzo | Carabinieri arrestano 23enne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paura Casandrino

Teleclubitalia

Non hanno resistito al piacere di una cena a base di carne gli otto avventori sorpresi a tavola in una braceria didurante un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Tutti sono stati sanzionati. Il locale, invece, dovrà rimanere chiuso per 5 giorni. Multato anche il ...Voragine trae Grumo Nevano Una profonda voragine si è aperta stamattina aall'inizio di Corso C. Alberto al confine con Grumo Nevano . Come riportaOn Line la voragine ha inghiottito un palo dell'illuminazione pubblica alto oltre 10 metri- La zona, interessata da lavoro di rifacimento nel 2017, è stata in passato interessata da ...Non hanno resistito al piacere di una cena a base di carne gli otto avventori sorpresi a tavola in una braceria di Casandrino durante ...