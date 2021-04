Monoclonali contro varianti, Ad Gsk Italia: ‘Parma in prima linea’ (Di martedì 20 aprile 2021) Italia in prima linea sul fronte degli anticorpi Monoclonali anti-Covid che si promettono attivi anche contro le varianti di Sars-CoV-2. “Vir-7831 è un anticorpo monoclonale prodotto nel nostro centro di eccellenza di Parma, che ha appena dimostrato un’efficacia pari all’85% nell’evitare l’ospedalizzazione o il decesso se somministrato agli esordi della malattia”, ricorda a ‘Il Sole 24 Ore’ Fabio Landazabal, amministratore delegato di Gsk Italia, che sottolinea anche come, da studi preliminari, il prodotto – frutto della collaborazione fra la britannica GlaxoSmithKline e l’americana Vir Biotechnology – sembri funzionare anche contro i mutanti del coronavirus pandemico. Lo studio che ha dimostrato l’efficacia del farmaco contro ricoveri e morti da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021)inlinea sul fronte degli anticorpianti-Covid che si promettono attivi ancheledi Sars-CoV-2. “Vir-7831 è un anticorpo monoclonale prodotto nel nostro centro di eccellenza di Parma, che ha appena dimostrato un’efficacia pari all’85% nell’evitare l’ospedalizzazione o il decesso se somministrato agli esordi della malattia”, ricorda a ‘Il Sole 24 Ore’ Fabio Landazabal, amministratore delegato di Gsk, che sottolinea anche come, da studi preliminari, il prodotto – frutto della collaborazione fra la britannica GlaxoSmithKline e l’americana Vir Biotechnology – sembri funzionare anchei mutanti del coronavirus pandemico. Lo studio che ha dimostrato l’efficacia del farmacoricoveri e morti da ...

Advertising

italiaserait : Monoclonali contro varianti, Ad Gsk Italia: ‘Parma in prima linea’ - lifestyleblogit : Monoclonali contro varianti, Ad Gsk Italia: 'Parma in prima linea' - - TV7Benevento : Monoclonali contro varianti, Ad Gsk Italia: 'Parma in prima linea'... - DonatoriH24 : Tutto sui monoclonali, terapia oggi in uso contro il Covid-19 Le parole del professor Mastroianni dell’Umberto I d… - alessan47586283 : @Costant99372501 @Domenico_p6 @tpi I migliori contro le varianti saranno i monoclonali , presto in commercio a vala… -