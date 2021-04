Moda second hand, piace agli italiani e Zalando lancia un nuovo servizio (Di martedì 20 aprile 2021) La Moda di seconda mano piace ai consumatori italiani tanto che oltre il 50% richiede alle aziende di offrire opzioni di Moda di seconda mano per essere aiutato ad agire in modo più sostenibile. A tracciare il quadro è Zalando che pubblica il report ‘It Takes Two: How the Industry and Consumers Can Close the Sustainability ‘Attitude-Behavior Gap’ in Fashion’ e lancia il nuovo servizio ‘second hand’, per poter acquistare o vendere articoli di seconda mano direttamente sulla piattaforma a partire dal 22 aprile. secondo l’indagine, a livello europeo il bisogno di una Moda più sostenibile spicca in particolar modo tra i consumatori più ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Ladia manoai consumatoritanto che oltre il 50% richiede alle aziende di offrire opzioni didia mano per essere aiutato ad agire in modo più sostenibile. A tracciare il quadro èche pubblica il report ‘It Takes Two: How the Industry and Consumers Can Close the Sustainability ‘Attitude-Behavior Gap’ in Fashion’ eil’, per poter acquistare o vendere articoli dia mano direttamente sulla piattaforma a partire dal 22 aprile.o l’indagine, a livello europeo il bisogno di unapiù sostenibile spicca in particolar modo tra i consumatori più ...

giornaleradiofm : Moda second hand, piace agli italiani e Zalando lancia un nuovo servizio: (Adnkronos) - La moda di seconda mano pia… - lifestyleblogit : Moda second hand, piace agli italiani e Zalando lancia un nuovo servizio - - discoradioIT : . @Zalando, piattaforma online per la moda lancia in Italia, dal 22 aprile, il servizio 'Second Hand' per poter acq… - isabellanaef : Zalando lancia il servizio “second hand” in Italia - francescabrivio : 20 siti per comprare moda vintage e second hand online -

Ultime Notizie dalla rete : Moda second Moda green, quel gap tra dire e fare: solo 1 su 4 ripara i vestiti ...per spingere a nuovi comportamenti d'acquisto Zalando lancia in Italia dal 22 aprile 'Second Hand', ... che vuole dalle aziende opzioni di moda di seconda mano per essere aiutato ad agire in modo più ...

Il futuro si rivela a Milano Prima alla Biblioteca degli Alberi con la Q4 e - tron, poi nel Quadrilatero della Moda con la Rs e - tron Gt: due luoghi evocativi di una Milano che sogna la ripresa. Per l'anteprima ...alla second life ...

Moda second hand, piace agli italiani e Zalando lancia un nuovo servizio Cosenza Channel Moda second hand, piace agli italiani e Zalando lancia un nuovo servizio (Adnkronos) - La moda di seconda mano piace ai consumatori italiani tanto che oltre il 50% richiede alle aziende di offrire opzioni di moda di seconda mano per essere aiutato ad agire in modo più sos ...

Zalando lancia il second hand in Italia La categoria sarà attiva dal prossimo 22 aprile e servirà a potenziare la strategia di sostenibilità dell'e-tailer tedesco che, in questo modo, contribuirà all'obiettivo di prolungare la vita di 50 mi ...

...per spingere a nuovi comportamenti d'acquisto Zalando lancia in Italia dal 22 aprile 'Hand', ... che vuole dalle aziende opzioni didi seconda mano per essere aiutato ad agire in modo più ...Prima alla Biblioteca degli Alberi con la Q4 e - tron, poi nel Quadrilatero dellacon la Rs e - tron Gt: due luoghi evocativi di una Milano che sogna la ripresa. Per l'anteprima ...allalife ...(Adnkronos) - La moda di seconda mano piace ai consumatori italiani tanto che oltre il 50% richiede alle aziende di offrire opzioni di moda di seconda mano per essere aiutato ad agire in modo più sos ...La categoria sarà attiva dal prossimo 22 aprile e servirà a potenziare la strategia di sostenibilità dell'e-tailer tedesco che, in questo modo, contribuirà all'obiettivo di prolungare la vita di 50 mi ...