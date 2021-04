Merkel si dice "molto preoccupata" per la situazione di Navalny

(Di martedì 20 aprile 2021) La cancelliera tedesca Angelasi è detta "" per lain cui si trova l'oppositore russo Alexei, attualmente in un ospedale per detenuti nel territorio della ...

Ultime Notizie dalla rete : Merkel dice

Adnkronos

La cancelliera tedesca Angelasi è detta "molto preoccupata" per la situazione in cui si trova l'oppositore russo Alexei Navalny, attualmente in un ospedale per detenuti nel territorio della colonia penale della Regione di ...... la leader Verde che vuole prendere il posto della cancelliera Angelae guidare la Germania, è considerata l'anima pragmatica del partito che fu di Joschka Fischer. Lolei stessa con ...Roma, 20 apr. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta 'molto preoccupata' per la situazione in cui si trova l'oppositore ...La candidata dei Verdi ha più vento nelle vele, il prescelto della Cdu è logorato dalla corsa interna, Scholz (Spd) ha un partito da ricostruire ...