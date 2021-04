Mantovani | Cautela e prudenza | prendere esempio dal Regno Unito

(Di martedì 20 aprile 2021) Albertosi è detto preoccupato per le imminenti riaperture: sono ancora presenti troppi casi e pochi vaccinati.: “Preoccupato dalle riaperture, troppi contagi e pochi vaccinati” su Notizie.it.

Secondo, 'serve' e 'bisogna studiare con attenzione il caso di successo del Regno Unito, che ha riaperto dopo lockdown, vaccinazione di massa e test a tappeto. Là si realizzano ...... ma le ipotesi però vanno poi verificate in studi prospettici rigorosi, altrimenti si rischia di dare tossicità ai pazienti ', ha aggiunto, che sottolinea: ' Serve, ancora di più se ...Il direttore dell’Humanitas di Milano a La Stampa: "Per le scuole vale la pena rischiare. Ok pass e isole Covid-free ma servirà comunque cautela" ...Il direttore scientifico dell’Humanitas: «Per le scuole vale la pena rischiare. Bisogna studiare il sistema britannico: lì sono ripartiti dopo lockdown, vaccinazione di massa e tamponi a tappeto» ...