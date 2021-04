Le piroette di Joe Biden con l' orso russo

(Di martedì 20 aprile 2021) L’è da decenni un protagonista molto popolare della Pax americana. Razzi spaziali, missili nucleari e partite a scacchi infinite, giocate ai quattro angoli del mondo, sono state le linea rossa che ha attraversato i decenni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale: e anche dopo i momenti più tesi, quelli in cui si è temuto lo scontro diretto, alla fine si è sempre trovato un “modus vivendi” che permettesse alle due nazioni di non affrontarsi faccia a faccia e ai missili di restare nei loro depositi. Dopo quattro anni segnati dalla relazione più strana mai avuta fra un leader americano e la sua controparte russa, dal 20 gennaio tocca a Joedanzare con l’: l’annuncio delle gravi condizioni in cui versa l’oppositore Aleksei Navalny ha impresso alla danza un’accelerazione ...

A quasi due mesi dall'insediamento di Biden alla Casa Bianca, a distanza di un mese dalla 'sfortunata' visita di Josep Borrell a Mosca ... Su Navalny e i cyberattacchi Washington alza i toni. Ma alla fine ha sempre trovato un "modus vivendi" con Mosca ...