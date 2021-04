La “Erdoganonomics” e il difficile mestiere del banchiere centrale in Turchia

Leggi su tpi

(Di martedì 20 aprile 2021) L’indipendenza della bancaè da almeno qualche decennio un’architrave negli Stati che, per definizione, si definiscono moderni. Con la separazione della politica monetaria da quella fiscale si è deciso di tracciare un confine per tenere alla larga la politica dal frutto proibito della politica monetaria. Non è così in, paese cerniera fra Oriente e Occidente, geograficamente strategico e da anni nel novero dei paesi definiti “emergenti”. La lira turca di recente è stata protagonista delle scene con un forte calo del 15% messo a segno il 22 marzo. Il cambio, durante quella giornata, è passato da 7,20 sul dollaro USA a oltre 8,28, prima di assestarsi intorno al valore di 8,00. Per i non addetti ai lavori, questo significa che è aumentato l’ammontare di lire turche necessarie per avere in cambio un dollaro americano, considerato la regina ...