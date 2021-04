Jeda difende Vera Gemma e si scaglia contro gli altri naufraghi (VIDEO)

(Di martedì 20 aprile 2021)Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e gli animi sono parsi piuttosto accesi sia tra iche in studio. Stizzito per i comportamenti avutila sua fidanzata è, il quale ha deciso di intervenire, interpellato da Ilary Blasi, per dare ampio supporto L'articolo proviene da Novella 2000.

GioiaKiss : Bravissimo Jeda che difende la sua Vera, effettivamente Ubaldo al solito è una gran cafone e sempre volgarissimo...… - MailaBarbieri : RT @alessiettaN: Voglio anche io un Jeda che mi difende dalla vita #isola #tommasozorzi - esaurita_ : Bellino Jeda che difende la propria donna #tommasozorzi #isola - alessiettaN : Voglio anche io un Jeda che mi difende dalla vita #isola #tommasozorzi - gionn_snow : Jeda che difende la sua compagna, sposami #isola -

(aggiornamento di Emanuele Ambrosio), FIDANZATO VERA GEMMA/ Attacca Ubaldo: "Non si tratta una ... 'Siamo due nemici d'onore' - dice l'attrice, mentre Gilles si'chiedo scusa se si è offesa ...Su Vera Gemma non ha invece un commento del tutto positivo, rivelando di aver preferito più il suo giovane fidanzatodagli studi di Mediaset che l'attrice.invece le relazioni con una ...Isola dei Famosi: Jeda, il fidanzato di Vera Gemma in puntata la difende e si scaglia contro gli altri naufraghi. Il video del momento ...Jeda, fidanzato di Vera Gemma, potrebbe sbarcare all'Isola dei famosi 2021: come naufrago o solo per fare una sorpresa alla fidanzata?