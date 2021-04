India, record di contagi: 1,6 milioni in 7 giorni (Di martedì 20 aprile 2021) record di contagi per l’India che in una sola settimana ha registrato 1,6 milioni di nuovi casi. Cresce anche il numero delle vittime e gli ospedali sono al colla Per il sesto giorno consecutivo l’India registra un numero spropositato di contagi nell’arco di 24 ore. Oltre 200 mila casi al giorno costituiscono un brutto record per la nazione che, nell’ultima settimana, ha contato 1,59 milioni di nuovi casi. Anche il numero di morti cresce in maniera preoccupante ma inevitabile: nell’ultima giornata i decessi causati dal Covid-19 sono stati 1.761, per un totale di vittime che ammonta a 180.530. Gli ospedali sono al collasso e la situazione sanitaria sta degenerando di giorno in giorno, col rischio di insorgenza di nuove varianti. Proprio per ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021)diper l’che in una sola settimana ha registrato 1,6di nuovi casi. Cresce anche il numero delle vittime e gli ospedali sono al colla Per il sesto giorno consecutivo l’registra un numero spropositato dinell’arco di 24 ore. Oltre 200 mila casi al giorno costituiscono un bruttoper la nazione che, nell’ultima settimana, ha contato 1,59di nuovi casi. Anche il numero di morti cresce in maniera preoccupante ma inevitabile: nell’ultima giornata i decessi causati dal Covid-19 sono stati 1.761, per un totale di vittime che ammonta a 180.530. Gli ospedali sono al collasso e la situazione sanitaria sta degenerando di giorno in giorno, col rischio di insorgenza di nuove varianti. Proprio per ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il caso dell’India. Dall’illusione dell’immunità di gregge ai casi di contagi record che ora riguardano anch… - websalute : #coronavirus, in #India è boom di contagi >>> - liittlebirdd : @kokis241 logic less em undi bro ..nenu cheppedi india needs atleast 60% vaccination drive to Achieve HI ..adi avva… - AnnalisaChirico : RT @AnnalisaChirico: India, record di contagi. New Delhi in lockdown per una settimana. Leggi qui ?? #LaChirico - JohSogos : RT @AnnalisaChirico: India, record di contagi. New Delhi in lockdown per una settimana. Leggi qui ?? #LaChirico -