Il virologo Pregliasco avverte: «L'Italia non raggiungerà l'immunità di gregge a settembre» (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo il professor Fabrizio Pregliasco l'immunità di gregge non potrà essere raggiunta nel nostro Paese entro settembre. È una questione matematica. L'esperto ha voluto far chiarezza. Fabrizio Pregliasco, immunità di gregge? Impossibile a settembre Il professore, virologo e docente dell'Università Statale di Milano, all'Agi ha spiegato che anche se il numero di vaccini sta volando, mancano all'appello gli under 18. In effetti, per questa categoria di cittadini non è in corso nessun tipo di vaccinazione anti Coronavirus. Ad oggi le vaccinazioni hanno superato quota 15 milioni ed entro luglio si potrebbe arrivare a vaccinare il 70% degli adulti grazie alle ulteriori dosi in arrivo nei prossimi mesi. Ma manca la fascia di età da 1 a ...

