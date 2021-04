Humus difficile per le donne nella PA: il caso di Giovanna Boda (Di martedì 20 aprile 2021) Le anomalie e l’incomprensibilità della PA. È questa la vera riflessione, non altro - anzi, da rifuggire temi diversi, estensioni, astrazioni e strumentalizzazioni - su un caso drammatico come quello che ha colpito una dirigente ministeriale di alta fascia, giovane, apprezzata anche umanamente dai suoi collaboratori, donna. È urgente intervenire per neutralizzare la problematicità, la scivolosità organizzativa e lavorativa, l’angoscia esistenziale, che ormai permeano la pubblica amministrazione. Il difficile, complesso e quasi immodificabile mondo delle gerontocrazie della PA ha determinato una asimmetria inaccettabile tra diritti dei cittadini e diritto dello Stato, offuscando le esigenze di “Paese reale” e “Paese legale” desiderate da cittadini e imprese. La cristallizzazione di abitudini pedissequamente gerarchizzate, la moltiplicazione di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Le anomalie e l’incomprensibilità della PA. È questa la vera riflessione, non altro - anzi, da rifuggire temi diversi, estensioni, astrazioni e strumentalizzazioni - su undrammatico come quello che ha colpito una dirigente ministeriale di alta fascia, giovane, apprezzata anche umanamente dai suoi collaboratori, donna. È urgente intervenire per neutralizzare la problematicità, la scivolosità organizzativa e lavorativa, l’angoscia esistenziale, che ormai permeano la pubblica amministrazione. Il, complesso e quasi immodificabile mondo delle gerontocrazie della PA ha determinato una asimmetria inaccettabile tra diritti dei cittadini e diritto dello Stato, offuscando le esigenze di “Paese reale” e “Paese legale” desiderate da cittadini e imprese. La cristallizzazione di abitudini pedissequamente gerarchizzate, la moltiplicazione di ...

