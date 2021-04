Ginnastica, Europei 2021: i precedenti stagionali dell’Italia. I punteggi più alti delle azzurre e le classifiche (Di martedì 20 aprile 2021) L’Italia si appresta a disputare gli Europei 2021 di Ginnastica artistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Vanessa Ferrari e Martina Maggio si presentano per andare a caccia del pass olimpico attraverso il concorso generale individuale (ce ne sono in palio due, ma massimo uno per Nazione), tra l’altro la Farfalla di Orzinuovi ha velleità importanti al corpo libero. Alice D’Amato si esibirà su tutti gli attrezzi, ma con un’attenzione particolare alle parallele asimmetriche (conquistò il bronzo due anni fa). Giorgia Villa tenterà due stoccate tra trave e staggi, specialità in cui può ambire alla finale e anche a qualcosa di molto più rilevante. Al maschile, invece, le carte più importanti sono quelle di Carlo Macchini (sbarra) ed Edoardo De Rosa (cavallo con maniglie). Per il pass olimpico ci proveranno Nicola ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) L’Italia si appresta a disputare glidiartistica, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Vanessa Ferrari e Martina Maggio si presentano per andare a caccia del pass olimpico attraverso il concorso generale individuale (ce ne sono in palio due, ma massimo uno per Nazione), tra l’altro la Farfalla di Orzinuovi ha velleità importanti al corpo libero. Alice D’Amato si esibirà su tutti gli attrezzi, ma con un’attenzione particolare alle parallele asimmetriche (conquistò il bronzo due anni fa). Giorgia Villa tenterà due stoccate tra trave e staggi, specialità in cui può ambire alla finale e anche a qualcosa di molto più rilevante. Al maschile, invece, le carte più importanti sono quelle di Carlo Macchini (sbarra) ed Edoardo De Rosa (cavallo con maniglie). Per il pass olimpico ci proveranno Nicola ...

