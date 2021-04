Flash News di Martedì 20 Aprile 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Gestione del pass vaccinale, protocolli per le riaperture delle attività e poi la scuola con didattica in presenza al 100% sono i temi del confronto tra Governo e Regioni che è stato preceduto dalla riunione del CTS. I Presidenti di Regione chiedono di posticipare il coprifuoco alle 23 ma frenano sulla riapertura completa delle scuole; Sul fronte vaccini sono oltre 15 milioni e mezzo gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose. Il Commissario Figliuolo pensa ad un target giornaliero e settimanale per ogni regione con l’obiettivo di dare regolarità alla campagna vaccinale. Oggi è atteso il verdetto dell’EMA sul vaccino J&J dopo la sospensione negli Stati Uniti; In calo ieri le nuove diagnosi sotto quota 8.900 a fronte di un minor numero di tamponi, come succede ogni lunedì. Indice di positività al 6% mentre scende la pressione sulle terapie intensive con 67 posti letto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) Gestione del pass vaccinale, protocolli per le riaperture delle attività e poi la scuola con didattica in presenza al 100% sono i temi del confronto tra Governo e Regioni che è stato preceduto dalla riunione del CTS. I Presidenti di Regione chiedono di posticipare il coprifuoco alle 23 ma frenano sulla riapertura completa delle scuole; Sul fronte vaccini sono oltre 15 milioni e mezzo gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose. Il Commissario Figliuolo pensa ad un target giornaliero e settimanale per ogni regione con l’obiettivo di dare regolarità alla campagna vaccinale. Oggi è atteso il verdetto dell’EMA sul vaccino J&J dopo la sospensione negli Stati Uniti; In calo ieri le nuove diagnosi sotto quota 8.900 a fronte di un minor numero di tamponi, come succede ogni lunedì. Indice di positività al 6% mentre scende la pressione sulle terapie intensive con 67 posti letto ...

Advertising

PiacenzaPress : A Parma flash mob per dare voce alle richieste degli esercenti, anche Piacenza in piazza - informatori_it : Parte la sesta edizione dell’(H)-Open Week di #FondazioneOnda, una settimana dedicata alla #salute delle donne nel… - 3dfxzone : #yumi 2.0.8.6 configura i #Flash drive e i dischi #USB per il multiboot con #Linux | - moviestruckers : #TheFlash: confermato il ritorno di #MichaelKeaton, ecco chi firmerà le musiche - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - L'Agenzia europea del farmaco ammette legami con trombosi ma 'approva' il va… -