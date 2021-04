Fisciano | svolta nell’inchiesta sul compostaggio | parla il sindaco Sessa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro preventivo emesso dal GiP di Nocera Inferiore per l’impianto didi, nell’ambito dell’inchiesta che aveva accusato di una serie di irregolarità il comune died ilVincenzo. Come ha reso noto lo stesso primo cittadino è stata anche disposta la restituzione di tutti i beni al Comune di. Domani il primo cittadino ha in programma una conferenza stampa per fare luce sulla vicenda. “Abbiamo sempre confidato nel lavoro della magistratura e continuato il nostro lavoro a testa alta per la nostra Comunità” ha anticipato il. L’accusa era di aver indicato per il rilascio della Via un terreno diverso da quello autorizzato e ...