«Downton Abbey 2» arriva a dicembre (Di martedì 20 aprile 2021) Hugh Bonneville, ossia il Conte di Grantham, lo aveva detto che Downton Abbey sarebbe tornato, solo che non ci saremmo aspettati di rivederlo tanto presto. Il secondo film dedicato alla dinastia dei Crawley è, infatti, attualmente in produzione e, salvo imprevisti, arriverà al cinema il 22 dicembre, un perfetto regalato di Natale da depositare sotto l’albero degli inglesi. A due anni dall’uscita del primo capitolo in sala e a sei dall’ultima puntata della serie tv, Downton torna, quindi, per la gioia dei fan e per tutti coloro che non vedono l’ora di rimettere piede all’Highclere Castle, riaperto per la prima volta dopo il Covid che ha ritardato l’inizio delle riprese. «Dopo un anno molto impegnativo, separati dalla famiglia e dagli amici, è un enorme conforto pensare che ci aspettano tempi migliori e che il prossimo Natale ci ritroveremo con i tanto amati personaggi di Downton Abbey» ha scritto il produttore Gareth Neame annunciando il ritorno di molti personaggi principali (e vorremmo ben dire). Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) Hugh Bonneville, ossia il Conte di Grantham, lo aveva detto che Downton Abbey sarebbe tornato, solo che non ci saremmo aspettati di rivederlo tanto presto. Il secondo film dedicato alla dinastia dei Crawley è, infatti, attualmente in produzione e, salvo imprevisti, arriverà al cinema il 22 dicembre, un perfetto regalato di Natale da depositare sotto l’albero degli inglesi. A due anni dall’uscita del primo capitolo in sala e a sei dall’ultima puntata della serie tv, Downton torna, quindi, per la gioia dei fan e per tutti coloro che non vedono l’ora di rimettere piede all’Highclere Castle, riaperto per la prima volta dopo il Covid che ha ritardato l’inizio delle riprese. «Dopo un anno molto impegnativo, separati dalla famiglia e dagli amici, è un enorme conforto pensare che ci aspettano tempi migliori e che il prossimo Natale ci ritroveremo con i tanto amati personaggi di Downton Abbey» ha scritto il produttore Gareth Neame annunciando il ritorno di molti personaggi principali (e vorremmo ben dire).

