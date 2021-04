De Zerbi: «Non mi piace l’idea di giocare col Milan: è in Superlega. L’ho detto ai giocatori e al club» (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato a Sassuolo Channel della sfida di domani contro il Milan. Ovviamente ha toccato anche il tema Superlega: i rossoneri sono tra i partecipanti alla neonata competizione. «Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa al punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz’ora. E’ giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola quando si fermava il programma. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di stato! Questo episodio equivale un colpo di stato nel calcio, nei contenuti e nella modalità. Nei contenuti perché il calcio è di tutti ed è meritocratico. Nella modalità perché si poteva fare alla luce del sole, invece comunicati congiunti a mezzanotte, il sito nuovo, come se qualcuno dovesse porre le bandiere in un posto che aveva sottratto a qualcun altro. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De, ha parlato a Sassuolo Channel della sfida di domani contro il. Ovviamente ha toccato anche il tema: i rossoneri sono tra i partecipanti alla neonata competizione. «Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa al punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz’ora. E’ giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola quando si fermava il programma. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di stato! Questo episodio equivale un colpo di stato nel calcio, nei contenuti e nella modalità. Nei contenuti perché il calcio è di tutti ed è meritocratico. Nella modalità perché si poteva fare alla luce del sole, invece comunicati congiunti a mezzanotte, il sito nuovo, come se qualcuno dovesse porre le bandiere in un posto che aveva sottratto a qualcun altro. ...

