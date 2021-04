Dal 26 aprile per spostarsi tra regioni rosse e arancioni basterà l’autocertificazione (Di martedì 20 aprile 2021) Per viaggiare tra regioni in fascia arancione o rossa dal 26 aprile basterà avere un’autocertificazione. In attesa che arrivi il «pass», scrive il Corriere, il decreto del governo in vigore dal prossimo lunedì autorizzerà gli spostamenti nelle aree a più alto rischio allegando al modulo il documento che attesta di essersi sottoposti al vaccino, oppure di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti dal Covid-19. Oggi il Comitato tecnico scientifico dovrà esprimere il suo parere sulle «riaperture graduali» annunciate in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma la partita non è chiusa. I governatori del centrodestra e alcuni esponenti di Italia viva chiedono di posticipare alle 23 l’inizio del coprifuoco e di anticipare al 15 maggio la riapertura dei ristoranti al chiuso almeno a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 aprile 2021) Per viaggiare train fascia arancione o rossa dal 26avere un’autocertificazione. In attesa che arrivi il «pass», scrive il Corriere, il decreto del governo in vigore dal prossimo lunedì autorizzerà gli spostamenti nelle aree a più alto rischio allegando al modulo il documento che attesta di essersi sottoposti al vaccino, oppure di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti dal Covid-19. Oggi il Comitato tecnico scientifico dovrà esprimere il suo parere sulle «riaperture graduali» annunciate in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma la partita non è chiusa. I governatori del centrodestra e alcuni esponenti di Italia viva chiedono di posticipare alle 23 l’inizio del coprifuoco e di anticipare al 15 maggio la riapertura dei ristoranti al chiuso almeno a ...

Advertising

RegioneLazio : #Covid19 Carceri: dal 22 aprile partiranno le vaccinazioni in tutti gli istituti di pena nel Lazio per gli agenti… - AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - Jandrolion : RT @TassoniPatrizia: Nel Pantheon ogni 21 di aprile, dal soffitto entra un raggio di sole che colpisce esattamente il portale d'ingresso al… - Assi541 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini: dal 22 aprile al via nelle carceri del Lazio. Per detenuti e agenti penitenziaria #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile Superlega, ManCity fuori: le altre inglesi in bilico. Il Barcellona farà votare i soci. Vertice dei club Falsa partenza per la . A poco più di 48 ore dal comunicato che ne annunciava la nascita già perde i pezzi. Il Manchester City ha formalizzato la sua uscita dalla Superlega, mentre il Chelsea si appresta a farlo. Lo conferma questa sera la Bbc ...

Green Pass e nuovo decreto, l'Italia prova a ripartire dal 26 aprile Grande novità, il 'green pass' del nuovo testo, già ribattezzato 'decreto riaperture', che dal 26 aprile resterà in vigore fino al 31 luglio, data di scadenza della proroga - che sarà inserita nel ...

"Riaperture graduali dal 26 aprile e non si tornerà indietro" AGI - Agenzia Italia Scuola, la frenata del governo: dal lunedì in aula solo il 60% degli studenti Impossibile da realizzare, l’idea di riportare tutti gli studenti in classe a partire da lunedì prossimo è definitivamente sfumata. Non sarà quindi garantita la presenza ...

In arrivo le nuove misure anti covid Dopo la riunione del Cts arrivano le conferme che nella bozza del decreto-legge Covid atteso in Consiglio dei ministri, comunque ancora suscettibile di modifiche, tornano le zone gialle ed arriva una ...

Falsa partenza per la . A poco più di 48 orecomunicato che ne annunciava la nascita già perde i pezzi. Il Manchester City ha formalizzato la sua uscita dalla Superlega, mentre il Chelsea si appresta a farlo. Lo conferma questa sera la Bbc ...Grande novità, il 'green pass' del nuovo testo, già ribattezzato 'decreto riaperture', che26resterà in vigore fino al 31 luglio, data di scadenza della proroga - che sarà inserita nel ...Impossibile da realizzare, l’idea di riportare tutti gli studenti in classe a partire da lunedì prossimo è definitivamente sfumata. Non sarà quindi garantita la presenza ...Dopo la riunione del Cts arrivano le conferme che nella bozza del decreto-legge Covid atteso in Consiglio dei ministri, comunque ancora suscettibile di modifiche, tornano le zone gialle ed arriva una ...