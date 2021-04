Can Yaman e Diletta Leotta: ecco il motivo della crisi tra i due (proprio come in una soap opera) (Di martedì 20 aprile 2021) La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è stata accompagnata fin dall’inizio da molti sospetti. “È tutto finto“, hanno assicurato utenti e addetti ai lavori nonostante le numerose paparazzate, alcune posate, e foto social di rito. La storia che occupa le pagine dei settimanali di gossip sarebbe giunta a un punto di svolta: la crisi. Secondo quanto riferito al giornalista Santo Pirrotta nel programma di Tv8 “Ogni mattina” la crisi tra il volto di Dazn e l’attore turco sarebbe ormai evidente, rafforzata da diversi indizi social. Il protagonista di Day Dreamer giovedì scorso è scomparso da Instagram, il suo account da 8 milioni di follower risulta al momento sospeso, mentre la Leotta nelle ultime foto postate è apparsa senza l’anello di fidanzamento al dito, un gioiello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) La storia d’amore trae Canè stata accompagnata fin dall’inizio da molti sospetti. “È tutto finto“, hanno assicurato utenti e addetti ai lavori nonostante le numerose paparazzate, alcune posate, e foto social di rito. La storia che occupa le pagine dei settimanali di gossip sarebbe giunta a un punto di svolta: la. Secondo quanto riferito al giornalista Santo Pirrotta nel programma di Tv8 “Ogni mattina” latra il volto di Dazn e l’attore turco sarebbe ormai evidente, rafforzata da diversi indizi social. Il protagonista di Day Dreamer giovedì scorso è scomparso da Instagram, il suo account da 8 milioni di follower risulta al momento sospeso, mentre lanelle ultime foto postate è apparsa senza l’anello di fidanzamento al dito, un gioiello di ...

