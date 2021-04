Campagna di vaccinazione e produzione in UE, appello della Regimenti (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “La Campagna vaccinale in Europa deve procedere con maggiore velocità, altrimenti sarà complicato rispettare l’obiettivo del 70% di cittadini immunizzati entro l’estate. Un traguardo possibile, comunque, se l’Ue punterà con decisione sulla sicurezza dei vaccini e su nuovi trattamenti anti Covid-19, che potrebbero essere sviluppati nei prossimi mesi”. Lo afferma l’eurodeputata della Lega e membro della Commissione Sanità pubblica Luisa Regimenti, che aggiunge: “Sarà importante fare tesoro delle ricerche e degli studi svolti finora. L’auspicio è che l’Europa possa produrre i sieri direttamente sul proprio territorio, possibilità che spero possa presto riguardare anche l’Italia, che ha tutto il potenziale industriale per poterlo fare”. Per Regimenti “a preoccupare di più sono le varianti, quella ... Leggi su lopinionista (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – “Lavaccinale in Europa deve procedere con maggiore velocità, altrimenti sarà complicato rispettare l’obiettivo del 70% di cittadini immunizzati entro l’estate. Un traguardo possibile, comunque, se l’Ue punterà con decisione sulla sicurezza dei vaccini e su nuovi trattamenti anti Covid-19, che potrebbero essere sviluppati nei prossimi mesi”. Lo afferma l’eurodeputataLega e membroCommissione Sanità pubblica Luisa, che aggiunge: “Sarà importante fare tesoro delle ricerche e degli studi svolti finora. L’auspicio è che l’Europa possa produrre i sieri direttamente sul proprio territorio, possibilità che spero possa presto riguardare anche l’Italia, che ha tutto il potenziale industriale per poterlo fare”. Per“a preoccupare di più sono le varianti, quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinazione "Campagna di vaccinazione più rapida con seconda dose dopo 6 settimane" Se la seconda dose del vaccino contro il Covid - 19 viene iniettata sei settimane dopo la prima invece di quattro, la campagna di vaccinazione sar pi rapida, scrive oggi la task force scientifica della Confederazione su Twitter. Con un intervallo di sei settimane e il minor numero possibile di dosi immagazzinate, si ...

Cvodi. Dl bozza, torna zona gialla, misure fino al 31 luglio. Ristoranti all'aperto ...Cts Silvio Brusaferro 'per affrontare al meglio le misure di contenimento e supportare la campagna ... che attesterà l'avvenuta vaccinazione o l'eventuale guarigione dal Covid - 19, oppure proverà la ...

