Boschi attacca Grillo | “Maschilista Vergogna | hai massacrato mio padre per anni”

"Caro Beppe Grillo, ti devi semplicemente Vergognare". Così Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, commenta le parole del garante del Movimento 5 Stelle che, in un video pubblicato sul suo Blog, prende le difese del figlio Ciro, accusato di stupro insieme ad altri tre amici nei confronti di una ragazza italo-svedese conosciuta in Sardegna a Porto Cervo nell'estate del 2019. "Perché non li avete arrestati subito? Ce li avrei portati io in galera, a calci nel culo. Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c'è stato alcuno stupro", afferma Grillo nel filmato. "Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia: vi è sembrato strano. Bene, è strano. Se non avete arrestato mio figlio, arrestate me perché ci vado io in galera".

