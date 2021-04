Bonus zanzariere 2021: chi può accedere e come funziona? (Di martedì 20 aprile 2021) Riconfermato Bonus zanzariere. Si tratta di una detrazione fiscale del 50% della spesa da recuperare in dieci anni. Ci sono però delle condizioni e caratteristiche specifiche da rispettare. La detrazione fiscale prevede una riduzione delle imposte (Irpef o Iref) del 50% della spesa sostenuta per acquisto e installazione delle zanzariere, per la rimozione di eventuali sistemi preesistenti e per altre opere accessorie. In particolare, il Bonus consente uno sgravio fiscale per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2021. È previsto un limite massimo di spesa detraibile di 60mila euro È detraibile anche l’onorario del professionista eventualmente incaricato per la predisposizione della pratica Enea. Bonus zanzariere: condizioni e caratteristiche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Riconfermato. Si tratta di una detrazione fiscale del 50% della spesa da recuperare in dieci anni. Ci sono però delle condizioni e caratteristiche specifiche da rispettare. La detrazione fiscale prevede una riduzione delle imposte (Irpef o Iref) del 50% della spesa sostenuta per acquisto e installazione delle, per la rimozione di eventuali sistemi preesistenti e per altre opere accessorie. In particolare, ilconsente uno sgravio fiscale per le spese effettuate entro il 31 dicembre. È previsto un limite massimo di spesa detraibile di 60mila euro È detraibile anche l’onorario del professionista eventualmente incaricato per la predisposizione della pratica Enea.: condizioni e caratteristiche ...

