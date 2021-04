BBC: “Tutte le inglesi lasceranno la Super Lega” (Di martedì 20 aprile 2021) Con una breaking news, la BBC ha comunicato che entro questa sera, al termine della riunione straordinaria, Tutte e 6 le compagini inglesi comunicheranno che abbandoneranno la Super Lega. Fino ad ora, l’unica nota ufficiale è quella del Manchester City che qualche ora fa ha comunicato la propria decisione di lasciare la Super Lega. A breve, secondo i media inglesi, seguiranno Tutte le altre. Dietro a questo, secondo El Mundo Deportivo, ci sarebbe anche l’Uefa che avrebbe promesso denaro ai club britannici affinchè abbandonassero questo progetto. Foto: The Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Con una breaking news, la BBC ha comunicato che entro questa sera, al termine della riunione straordinaria,e 6 le compaginicomunicheranno che abbandoneranno la. Fino ad ora, l’unica nota ufficiale è quella del Manchester City che qualche ora fa ha comunicato la propria decisione di lasciare la. A breve, secondo i media, seguirannole altre. Dietro a questo, secondo El Mundo Deportivo, ci sarebbe anche l’Uefa che avrebbe promesso denaro ai club britannici affinchè abbandonassero questo progetto. Foto: The Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: +++Per la BBC stanno per sfilarsi tutte le squadre inglesi dalla #SuperLega+++ - GeorgeSpalluto : +++Per la BBC stanno per sfilarsi tutte le squadre inglesi dalla #SuperLega+++ - sscalcionapoli1 : Bbc - Superlega, tutte le squadre inglesi hanno deciso di ritirarsi #Superlega - tuttonapoli : Bbc - Superlega, tutte le squadre inglesi hanno deciso di ritirarsi - leoninor : RT @1897j: +++ Tutte e 6 le inglesi lasciano la SuperLeague! #Brexit (BBC) -