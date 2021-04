Alfred Molina torna come Doctor Octopus nel prossimo Spider-Man (Di martedì 20 aprile 2021) Alfred Molina ha ufficialmente confermato il suo ritorno nei panni di Doctor Octopus nel nuovo film Marvel Spider-Man: No Way Home. Cosa farà Alfred Molina? L’attore, che per ultimo ha interpretato il cattivo scienziato che ha compiuto otto anni nel sequel di Sam Raimi del 2004 Spider-Man 2, rivisiterà il suo ruolo di Otto Octavius per il seguito di Spider-Man: Far From Home del 2019. Alfred Molina-L’intervista In una nuova intervista, Molina ha descritto il suo coinvolgimento come “il segreto tenuto peggio di Hollywood” e ha spiegato in dettaglio come il suo personaggio si inserisce nel nuovo film con protagonista Tom Holland. Le sue ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021)ha ufficialmente confermato il suo ritorno nei panni dinel nuovo film Marvel-Man: No Way Home. Cosa farà? L’attore, che per ultimo ha interpretato il cattivo scienziato che ha compiuto otto anni nel sequel di Sam Raimi del 2004-Man 2, rivisiterà il suo ruolo di Otto Octavius per il seguito di-Man: Far From Home del 2019.-L’intervista In una nuova intervista,ha descritto il suo coinvolgimento“il segreto tenuto peggio di Hollywood” e ha spiegato in dettaglioil suo personaggio si inserisce nel nuovo film con protagonista Tom Holland. Le sue ...

Advertising

moviestruckers : #AlfredMolina svela i primi dettagli sul ritorno di Octopus in #SpiderManNoWayHome - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Per la prima volta da quando si è parlato del suo ritorno, nei panni di #DoctorOctopus, in #SpiderManNoWayHome, Alfred Mo… - comingsoonit : Per la prima volta da quando si è parlato del suo ritorno, nei panni di #DoctorOctopus, in #SpiderManNoWayHome, Alf… - Screenweek : #AlfredMolina parla di #SpiderManNoWayHome e del suo ritorno nel ruolo del Dottor Octopus, confermando un rumor che… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #AlfredMolina ha confermato ufficialmente il suo ritorno alla saga nel ruolo di #DoctorOctopus in #SpiderManNoWayHome, sv… -