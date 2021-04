Al via la sfida tra le “piccole” Luna Rossa | la Persico 69F Cup

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 20 aprile 2021) Il 27 aprile ci sarà la prima tappa della69F Cup, a Malcesine sul Lago di Garda. Come si intuisce dal nome, le gare si terranno su barche69F, le “i primi scafi foil per equipaggio al mondo, lunghi poco meno di sette metri. I team avranno allenarsi per 3 giorni prima della competizione e poi decidere se scendere in acqua il 27 aprile per la prima sessione di gare, oppure il 4 maggio, o infine in entrambe le sfide. In quest’ultimo caso verrà preso in considerazione solo il miglior risultato delle due prestazioni. La competizione farà tappa a Porto Cervo a luglio, di nuovo sul lago di Garda, a Torbole, a settembre e si concluderà tra fine settembre e ottobre in Sardegna a Puntaldia. I team potranno portare il loro69F oppure noleggiarlo in ...