Aiello, 'Arrestato per traffico di droga': l'artista vittima di un clamoroso scherzo de Le Iene (Di martedì 20 aprile 2021) Ieri sera, lunedì 19 aprile, è circolata sul web la notizia dell'arresto di Aiello: l'artista, in realtà, è stato vittima di un clamoroso scherzo de Le Iene. La notizia circolata ieri sera sul web ha letteralmente gelato tutti i lettori ed i fan di Aiello, il cantante di Cosenza, classe '85. Parliamo del cantante che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

viveteacolori : RT @Scorpioneee96: IN CHE SENSO AIELLO È STATO ARRESTATO PER TRAFFICO DI STUPEFACENTI? SESSOOOO IBUPROFENEEEEE - viveteacolori : RT @Scorpioneee96: Se non ci fosse Twitter bisognerebbe inventarlo. Ci eravamo allarmati che Aiello era stato arrestato, per poi scoprire i… - giusy_s24 : RT @redazioneiene: “Trafficava droga e ibuprofene… Ma tranquilli è vivo. È tutta colpa nostra!”. Ecco perché Aiello è finito in tendenza, c… - DVEORE : si comunque l’ho capito adesso che aiello non è stato veramente arrestato - sassopisanoo : RT @amaricord: NO SCUSATE MA IN CHE SENSO AIELLO È STATO ARRESTATO PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI MI SENTO MALISSIMO… -