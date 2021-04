Zona gialla dal 26 aprile: almeno 13 Regioni potrebbero cambiare colore (Di lunedì 19 aprile 2021) Quali Regioni puntano alla Zona gialla dal 26 aprile Il Governo anticipa le riaperture di una settimana. Dal 26 aprile 2021 torneranno le cosiddette “zone gialle”, per le quali ci sarà un’importante novità: i ristoranti potranno rimanere aperti anche a cena, sebbene solo con posti all’aperto, e riapriranno cinema e ristoranti. Sempre dal 26 aprile riapriranno in presenza anche tutte le scuole di ogni ordine e grado in Zona gialla e arancione, mentre in Zona rossa le superiori manterranno un 50% di didattica a distanza. Venerdì scorso è cambiata come di consueto la mappa dei colori dell’Italia (per ora divisa tra Zona arancione e Zona rossa) con la Campania che passa in Zona arancione ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) Qualipuntano alladal 26Il Governo anticipa le riaperture di una settimana. Dal 262021 torneranno le cosiddette “zone gialle”, per le quali ci sarà un’importante novità: i ristoranti potranno rimanere aperti anche a cena, sebbene solo con posti all’aperto, e riapriranno cinema e ristoranti. Sempre dal 26riapriranno in presenza anche tutte le scuole di ogni ordine e grado ine arancione, mentre inrossa le superiori manterranno un 50% di didattica a distanza. Venerdì scorso è cambiata come di consueto la mappa dei colori dell’Italia (per ora divisa traarancione erossa) con la Campania che passa inarancione ...

