Wta Stoccarda 2021 | programma e orari di martedì 20 aprile con Kvitova

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 500 di, per quanto riguarda20. Esordio in Germania per Petrae Aryna Sabalenka, rispettivamente testa di serie numero 7 e 5, opposte a Jennifer Brady e Saisai Zhang. Ekaterina Alexandrova sfiderà Karolina Muchova, in apertura disul Centrale. Di seguito l’ordine di gioco completo.WTA 500(20) CENTRE COURT dalle ore 12.30 – Alexandrova vs Muchova a seguire – (Q) Middendorf vs Kontaveit a seguire – Siegemund vs (Q) Barthel a seguire – Brady vs (7)a seguire – (5) Sabalenka vs S. Zhang COURT 1 dalle ore 14.00 – Kerber/Petkovic vs ...