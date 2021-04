Vera Gedroits: chi è la protagonista del doodle di Google (Di lunedì 19 aprile 2021) di oggi? Google dedica un doodle alla prima donna chirurgo in Russia e tra le prime al mondo, nel giorno del suo 151mo compleanno. Oltra ad essere... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 aprile 2021) di oggi?dedica unalla prima donna chirurgo in Russia e tra le prime al mondo, nel giorno del suo 151mo compleanno. Oltra ad essere...

Advertising

Agenzia_Ansa : Google dedica un doodle a Vera Gedroits: prima donna chirurgo in Russia e tra le prime al mondo #ANSA - positanonews : Chi era Vera Gedroits? La prima donna chirurgo in Russia a cui Google ha dedicato il doodle tra le #news… - Piergiulio58 : Doodle per Vera Gedroits, pioniera russa della chiurgia di guerra. - statodelsud : Google dedica un doodle a Vera Gedroits, pioniera russa della chirurgia di guerra - Pino__Merola : Google dedica un doodle a Vera Gedroits, pioniera russa della chirurgia di guerra -